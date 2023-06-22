Özgün eserler Nilüfer'in yıl sonu sergisinde

Nilüfer Sanat Atölyeleri Ataçarşı Resim Atölyesi'nde 8 ay boyunca resim eğitimi alan 23 kursiyer, eserlerini beğeniye sundu.

Her yaştan insanı kültür-sanat çalışmalarıyla buluşturarak hayal dünyalarını zenginleştiren ve kültürel üretimlerde bulunmalarına imkan sağlayan Nilüfer Belediyesi'nin sanat atölyeleri, yaz dönemine girerken birer birer açılan yılsonu sergileriyle kursiyerlerin üretimlerini beğeniye sunuyor. Nilüfer Sanat Atölyeleri Ataçarşı Resim Atölyesi'nde 8 aylık eğitimi tamamlayan 23 kursiyerin resim çalışmaları da Galeri N'de beğeniye açıldı.

Açılışa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Resim Öğretmeni Harun Arı, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta bir konuşma yaparak her yaştan insanı sanatla buluşturan ve yeteneklerini keşfedip geliştirmelerini sağlayan bu tür faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Nilüfer halkının da yoğun katılım göstererek bu çabaya karşılık verdiğini söyledi. Sonuçta birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığını kaydeden Çınar, atölye katılımcılarını kutladı.

Resim Öğretmeni Harun Arı ise sergi ile ilgili bilgi verdi. Sergide 38 resmin yer aldığını açıklayan Arı, burada özgün eserlerin bulunduğunu vurguladı. Yağlı boya, akrilik ve sulu boya çalışmalarının sergilendiğini ifade eden Arı, kursiyerlerinin de genel olarak emekli öğretmen ve doktorlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve Resim Öğretmeni Harun Arı, kursiyerlere katılım sertifikalarını teslim etti. İlgiyle izlenen serginin bir hafta süreyle açık kalacağı belirtildi.