Özgün projeler TÜBİTAK finalinde yarışacak

Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan iki proje, TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi oldu.

‘Alabaş Geleneği' ve ‘El Ekmeğim Göz Nurum' projeleri ile Mustafakemalpaşa'nın yerel kültürünü ulusal düzeye taşıyan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, gençleri gözlem yapmaya teşvik etmek ve belirlenen temalar ile ilişkilendirilen özgün fikirleri araştırma projesine dönüştürmek amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 2204/B Ortaokullar Araştırma Projesi Yarışması'nda Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

2021 yılında ‘Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' projesiyle TÜBİTAK Bölge 1.'si olan, 2022 yılındaki yarışmada ise ‘Ömeraltı Köyü Geleneksel Çatma Tomruk Evleri' projesi ile de Türkiye 2.'liği kazanan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2023 yılında iki proje ile daha Bölge 1.'si olarak TÜBİTAK Finalleri'ne adını yazdırdı.

Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, bu yıl 17'ncisi düzenlenen TÜBİTAK 2204/B Ortaokullar Araştırma Projesi Yarışması'nda, iki yüz yıllık ‘Alabaş Geleneği' ve Eskikızılelma'ya has ekşi mayalı ekmekten yola çıkarak hazırlanan ‘El Ekmeğim Göz Nurum' projeleriyle TÜBİTAK Türkiye Finalleri'ne yükseldi.

Kaymakam Ahmet Altıntaş, Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık'ın da hazır bulunduğu ziyarette Okul Müdürü Ahmet Deniz, Danışman Öğretmen Serkan Zengin ve öğrenciler Elif Sude Akın, Nisa Demirhan, Zeynep Özdemir, Fatmanur Aydoğan ve Mehmet Enes Zengin'i kabul etti.

Projeler hakkında bilgiler alan Kaymakam Altıntaş, Türkiye Finalleri'nde başarı dileğinde bulunduğu öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek ödüllendirdi.

Alabaş Geleneği literatüre kazandırıldı

TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölge 1.'si olan ‘Alabaş Geleneği Projesi', öğrenciler Elif Sude Akın, Nisa Demirhan ve Zeynep Özdemir tarafından hazırlandı.

Savaş zamanı düşmana korku salmak için uygulanan ve bugüne kadar yaşatılan ‘Alabaş Geleneği', her Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde bir etkinlik çerçevesinde kırsal Şehriman Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Kesilen hayvanların derilerinin giyilerek yüzlere maske geçirilen ve ellere alınan baltalarla tek tek herkesin korkutulduğu ilginç geleneğin iki asırlık tarihi birikimi, literatüre kazandırılması amacıyla TÜBİTAK'a sunuldu.

Ekmek israfına geleneksel çözüm

Aynı yarışmada, ekmek israfına karşı geleneksel çözüm sunmak amacıyla öğrenciler Fatmanur Aydoğan ve Mehmet Enes Zengin'in hazırladığı ‘El Ekmeğim Göz Nurum' projesi de Bölge 1.'si olarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Mustafakemalpaşa'nın ekmeği ile meşhur kırsal mahallelerinden Eskikızılelma'nın ekşi mayalı ekmeğinin konu edinildiği proje, geleneksel lezzetin farkını, özelliklerini ve tarihini gün yüzüne çıkardı. Eskikızılelma geleneksel köy ekmeği özelinde ekşi mayalı ekmeklerin teşvik edilmesiyle ekmek israfına bir çözüm olabileceği düşüncesiyle yola çıkılan proje, yapılan bir dizi analiz ve gözlemle de doğruluğunu kanıtladı.