Özhan 50. mağazasını 23 Nisan Mahallesi'ne açtı

Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer ilçesinde yeni bir mağaza açarak nokta sayısını 50'ye çıkardı. Yeni mağazasıyla 23 Nisan Mahallesi'ndeki mağaza sayısını üçe çıkaran zincir mağaza, açılışa özel indirimler sunmayı ihmal etmedi.

Özhan'ın 23 Nisan Mahallesi'ndeki 3. mağazası kapılarını açtı. Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, “Bizi tercih eden dostlarımıza daha da yakın olabilmek adına 23 Nisan Mahallesi'nde yeni noktamızın kapılarını açtık. Tüm mağazalarımızda olduğu gibi 23 Nisan 3 mağazamızda da güler yüzlü alışveriş deneyimini güzel fiyatlarla sunacağız. Mağaza sayımız arttıkça dostlarımızın sayısı da artıyor. Her açtığımız noktada yeni dostlar edinecek olmanın heyecanını tüm ekibimizle paylaşıyoruz. Kalitemize ihtiyaç duyulan ve müşterilerimizin talep ettiği her bölgede kontrollü bir şekilde yer almaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Açılışa özel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar bir çok farklı kategoride indirim sunuluyor. Düzenlediği kampanyalarla, her zaman müşterilerinin yüzlerini güldürmeyi hedefleyen mağazalar zinciri, açılışa özel birçok üründe uyguladığı özel fiyatlar, promosyonlar, hediyeler ile müşterilerinin beğenisini topluyor. Ayrıca Özhan Kartıyla yapılan alışverişlerde kişiye özel birçok avantaj yıl boyunca sürüyor.

ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan Özhan Marketler Zinciri, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi Özhan markalı birçok ürünü dostlarının damak tadına sunuyor. 23 Nisan 3 mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast food ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün. Özhan, gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve G-F TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi'ne de sahip. Özhan Market, tüm bunların yanında yıl boyunca düzenlediği özel kampanyalarla dostlarının yüzlerini güldürüyor.