Özhan bol çeşit ve uygun fiyatlarla Ramazan ayında da yanınızda

Özellikle iftar ve sahur alışverişi için bol çeşitle birlikte her bütçeye uygun kampanyalarla Ramazan ayı boyunca müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

18 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Bursa'nın marketinden güzel indirimler sizleri mağazalarımızda bekliyor. Mağazalar zinciri, iftar sofrasının olmazsa olmazı birbirinden lezzetli tatlılar, iftarlık ürünler, peynir-zeytin ürünleri, şarküteri, meze, Özhan Sucuk, yufka, hurma çeşitleri ile her Ramazan'da olduğu gibi çeşitli seçenekler ile sofralarınızı şenlendiriyor. Özellikle cevizli, fıstıklı ve ev baklavası gibi baklava çeşitlerinin yanı sıra, kadayıf, bülbülyuvası, saray sarma, fıstıklı burma, şöbiyetten oluşan tatlı çeşitleri müşterilere sunuluyor. Ramazan ayına özel olarak üretilen pide, ekmek çeşitleri de seçenekler arasında. Yaprak sarması, mercimek köftesi, İtalyan salatası, Arnavut ciğeri gibi pek çok farklı meze çeşidiyle her zaman taze ve bol seçeneklerle sofraları zenginleştiriyor.

Ayrıca, her bütçeye uygun olarak hazırlanan Ramazan erzak paketleri satışa sunulurken, yardımseverler, işverenler ya da kendi evleri için değerlendirmek isteyen de bu paketlerde oluşturabiliyor.

Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Bursalıların bütçesine destek olmaz adına bir çok ürün kategorisinde güzel indirimler sunuyoruz. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe Ramazan ayında da müşterilerimizin yüzü gülecek. Ramazan sofrası kavramı bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Bizler kaliteli ve bol çeşitli ürünlerle Ramazan sofrasına bereket katmaya devam ediyoruz. Özhan özellikle şarküteri konusunda çok talep gören bir marka olduk. Peynir, zeytin, pastırma, bal gibi iftariyelikler hem sahur hem de iftar sofralarının yıldızı durumuna geldi. Biz de özenle ürettiğimiz ve sunduğumuz şarküteri lezzetlerimizle bu sofralara konuk oluyoruz" dedi.