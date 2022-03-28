Özhan çalışanları atmayıp değerlendirdi, hayatı güzelleştirdi

Avşar Soda işbirliğiyle düzenlenen projede Özhan çalışanları soda şişeleriyle harika işlere imza attı. "Atma Değerlendir" isimli proje, daha temiz bir dünya için yapabileceklerin ve paylaşmanın hayatı nasıl güzelleştireceğinin altını çiziyor.

Farkındalık programı Özhan Akademi ve Özhan Grup Müdürlüğü tarafından yılda 5 defa yürütülecek bir projenin ilki olarak gerçekleştirildi. Bu başarılı projenin danışmanlığını ise; Özhan Akademi Kurucusu Danışman Pembegül Üner üstlendi.

Bu yolculuğun ilk adımında Avşar Soda kampanyası ile Afyon üretimli olan Avşar Soda yer aldı. Soda şişelerini ‘Atma değerlendir Sen de değer kat' diyerek katma değerli bir projeye imza atan Özhan ekibi, bu proje ile Türkiye'de bir ilke imza atmayı da başardılar. 50 şubenin katılımıyla gerçekleştirilen projede tüm katılımcılar Avşar Soda ile ilgili şişe boyama ve süsleme işine ruhunu katarak önemli bir projeye katkı sağladı.

Proje çerçevesinde atılmayıp biriktirilen soda şişelerine sanatsal bir dokunuş yaparak tekrar kullanıma kazandıran Özhan ekibi, geri dönüşümün ve paylaşmanın değerini gösterdi. Biriktirilen şişeleri el emeği ve sanatsal fikirlerle yeni ürünlere çevirdiler. Önem vermeyip attığımız şişelere farklı bir bakış açısıyla aydınlatma, oyuncak, aksesuar, saksılık, oyuncak, kum saati, masa süsü gibi pek çok yeni kullanıma dönüştürdüler. Proje sürdürülebilir bir çevre yaklaşımı sunduğu kadar Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) ile yapılan paylaşımla pek çok insan hayatına dokunuyor. Tasarlanan eserler jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle ödüllendirildi. Aynı zamanda bu eserlerin satılmasıyla elde edilecek gelir LÖDER'e bağışlanacak. Geçit Özhan mağazasında sergilenen eserler Bursalıların görüşüne açıldı.

Jüri üyeliğini, Özhan Yönetim Kurulunu Temsilen Elif Özhan, Özhan Akademi Kurumsal Gelişim Danışmanı Pembegül Üner, Özhan Grup Müdürü Ahmet Bircan, Özhan Grup Müdürü Erkan Türkan, Özhan Akademi Müdürü Nehir Sarel, Avşar Sodaları Türkiye Direktörü Yavuz Dağhan ve Avşar Marmara Bölge Müdürü Faruk Öztürk'ün yaptığı projede ilk ona giren adaylar için Avşar Soda Merkez Üssü'nde bir müze oda hazırlandı ve dereceye giren eserler yıllarca burada sergilenmek üzere hazırlanıyor.