Özhan gönüllülerinden kitap bağışı

Özhan Gönüllüleri Çocuk Kütüphanesi'ne yaptığı bağışlarla geleceğe ışık tutuyor.

Kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan ve yaptığı bağışlarla örnek olmaya devam eden Özhan Marketler Zinciri Gönüllüleri çocukları unutmadı. Mudanya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında gerçekleştirdiği çocuk kütüphanesi projesine duyarsız kalmayan gönüllüler, kitap bağışında bulundu.

Geleceğin teminatı çocuklar için hayata geçirilen çocuk kütüphanesi projesi tamamlandı. Öğrencilerin araştırmalarını yapabileceği, ders çalışabileceği ve okuma isteklerini desteklemek amacı ile oluşturulan projeye gönüllüler topladıkları yüzlerce çocuk kitabıyla umut oldu.

Çocuk kütüphanesi ile miniklerin, bilgi ve araştırma iştahlarına bir nebze katkıda bulunmak istediklerini belirten Özhan Gönüllüleri Başkanı Yener Kaptan, “Özhan Marketler Zinciri olarak Mudanya Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu bu anlamlı projeye destek olarak gülen bir çocuğun tebessümüne ortak olmayı amaçladık. Her bir kitabı hevesle toplayan gönüllülerimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın zihinlerine ve kalplerine ışık tuttu” dedi.

Geleceğe ışık tutan projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kaptan, “Tüm gönüllülerimize ilgilerinden ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.