Özhan Gönüllüleri'nden kıyafet bağışı

Tamamı Özhan Marketler Zinciri çalışanlarından oluşan Özhan Gönüllüler Topluluğu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Nilüfer Belediyesi ‘Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi'ne kıyafet bağışında bulundu.

Bu anlamlı projeye tüm Özhan çalışanları katılarak, evlerinde kullanılmayan giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkıda bulundu. Gönüllüler evlerinde değerlendirilmeyi bekleyen bebek, çocuk ve yetişkin kıyafetlerini özenle hazırlayarak kolilere yerleştirdi. Onlarca mağazadan gelen bağışlar tek bir mağazada toplanarak bağış merkezine ulaştırıldı. Toplanan bağış miktarı proje paydaşları olan Nilüfer Belediyesi ve Özhan Marketler Zinciri yönetimini memnun etti.

Özhan Gönüllüler Topluluğu Başkanı Yener Kaptan, “Gönüllülük keyfi değil keyifli bir iştir, sloganıyla çıktığımız yolda arkadadaşlarımızın katkısıyla bir projeyi daha tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kampanyamızda toplanan kıyafetleri teslim ettik. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, “Çalışanlarımız yine farkını ortaya koyup güzel bir projeye imza atmaktan dolayı mutlu ve huzurluyuz. Her gerçekleştirdiğimiz proje bizi yeni projeler için heyecanlandırıyor. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.