Özhan Gönüllüleri'nden sokak hayvanlarına destek

Tamamı Özhan Market çalışanlarından oluşan gönüllülerin hayata geçirdiği projeler Bursa'da büyük beğeni kazanıyor. Projelerle, toplumu ilgilendiren hassas konularda büyük farkındalık oluşturan Özhan Gönüllüleri'nin odağı bu defa sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini yürüten Pati Sev Bakım Merkezi'ydi. Merkezle ilgili yetkililerden bilgi alan gönüllüler, hayvanlarla da yakından ilgilendi. Ziyaretin ardından yanlarında getirdikleri kuru ve yaş mamalar görevlilere teslim edildi.

Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Sokak hayvanları bizim için çok değerli, her yıl olduğu gibi bu yıl da onlar için üzerimize düşeni yaptık. Hayvansever Özhan dostlarıyla mağazalarımızda bir kampanya yürüttük. Bu kampanyadan toplanan mamalarla, firmamız tarafından bağışlanan mamaları birleştirip buradaki hayvanlar için değerlendirdik. Projemize her yıl destek veren değerli Özhan dostlarına, ekip arkadaşlarıma duyarlılıkları için çok teşekkür ederim. Sokak hayvanlarına desteğimiz sürecek" şeklinde konuştu.