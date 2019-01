Özhan Market'ten İhsaniye'ye ikinci mağaza

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler, İhsaniye'ye ikinci şubesini açtı.

İhsaniye bölgesinde ikinci mağazasını açan Özhan, kalite ve güveni, müşteri memnuniyeti esasına dayandırıyor. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, İhsaniye mağazasında samimiyeti Bursalılara yansıtarak yeni dostlar edineceklerini dile getirdi. İbrahim Özhan, “Talepleri göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyulan noktalarda kontrollü bir şekilde yer almaya devam ediyoruz. Dostlarımızın yaşam kalitesini ileriye taşıyacak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti sunmayı hedefliyoruz. İhsaniye'deki yeni mağazamızda da güler yüzlü hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan marketler, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi kendi markalı birçok ürünü damak tadına sunuyor. İhsaniye mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fastfood ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün. Marketler zinciri, gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve G-F TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi'ne de sahip. Ayrıca yıl boyunca düzenlediği cazip kampanyalarla da vatandaşların yüzü gülüyor.

Bünyesine kattığı sertifikalar ile kalitesini tescilleyen market, müşterilerinden gelen taleplere cevap vererek gerçekleştirdiği kampanyalar neticesinde ev ekonomisine katkı sağlıyor. Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan marka, halkla ilişkiler ve pazarlama çalışmalarıyla da ses getiriyor. Halkla ilişkiler ve pazarlama çalışmalarıyla yıllardır çevre hassasiyeti, sokak hayvanları, kadın hakları gibi pek çok sosyal konuda projeler üretip, bu projelerle kamuoyunda farkındalık oluşturan başarılara imza atıp, otoritelerce pek çok ödüle layık görüldü.