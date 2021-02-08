Özhan personeline evlilik okulu eğitimi

Bursa'nın ilk perakende eğitim merkezi olan Özhan Akademi, bir ilke imza attı. Özhan Marketler Zinciri'nin tüm personeli için Evlilik Okulu eğitimleri düzenleniyor.

Mağazalar zincirinin bünyesinde bulunan eğitim merkezinin düzenlediği eğitimler online kanaldan ilerliyor. Eğitimlerde; aile ve evlilik, kök aileler, ilişkide sınırlar, denge, ortak hedefler, kültür farkları, sağlıklı aile, iletişim, farklılıkları çözme yolları, karar verme yöntemi, ilişkinin canlı tutulması konuları ele alınıyor. Özhan Akademi Müdürü Nehir Sarel, "Personelimizin kişisel ve mesleki gelişimleri için hazırladığımız gelişim programlarının dışında onların sosyal hayatlarına yönelik eğitimler de planlıyoruz. Hedefimiz tüm çalışanlarımızın başarılı ve mutlu olmaları. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, verimlilik ve kalite çalışmalarına özen gösteren kurumumuz, bünyesine Özhan Akademi Müdürlüğü'nü ekledi. Özhan Akademi, 10 Temmuz 2020 tarihinde faaliyetlerine başladı. Gelişimin hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir unsur olduğu düşüncesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Özhan ailesi olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız yöneticilerimizin eğiticinin eğitimi kurs programlarını tamamlayarak iç eğitmenlerimizin görev aldığı sürekliliği olan eğitimler düzenlemek, gelişim basamaklarını takip etmek ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen çalışmalarla yol almak hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

Psikoloji Aile Danışmanı Uzm. Psk. Seden Çakır ise "Aile ve evlilik kurumu zaman içinde içerik ve boyut değiştirmesine ve kültürden kültüre farklılıklar içermesine rağmen evrenseldir ve toplumun temel birimidir. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan aile ve evlilik kurumu, modern yaşam içerisinde değişen değerler, beklentiler, ekonomik yapı, göçler, artan şiddet, çevresel tehlike ve tehditler, salgın hastalıklar ve belirsizlikler sebebiyle ortaya çıkan sorunlar ile de baş etmek durumundadır. Evlilik içinde yaşanan problemler kişilerin beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, hayat doyumlarını azaltmakta iş yaşantılarına ve verimliliğini de etkilemektedir. Evlilikte yaşanan çatışmalar çocuk ve ergenlerin sosyal ve akademik yaşantılarında da başarısızlıklara sebep olmaktadır. Evlilik okulu eğitimleri ile evlilik kararı alacak kişilerin bilinçli bir şekilde eş seçimi yapmalarına, sağlıklı bir aile oluşturmalarına, aile uyum becerileri geliştirmelerine, hali hazırda evlilik yapmış kişilerin ise daha iyi iletişim becerileri geliştirerek çatışmalarını olumlu ve gelişime katkı sağlayacak şekilde yönetmelerine, ilişki problemleri ile sağlıklı şekilde baş etmelerine, rol çatışmalarını çözümlemelerine, farklılıkları çözme yolları ve karar verme yöntemlerini gözden geçirmelerine, ilişkinin canlı tutulabilmesi için gerekli yöntemleri öğrenmelerine olanak vermek amacıyla düzenlenmiştir" dedi.

Son olarak söz alan Özhan Akademi Kurumsal Gelişim Danışmanı Uzm. Psk. Pembegül Üner, "Evlilik içerisinde yaşanan çatışma ve ilişki problemleri sonucunda alınan boşanma kararlarının tümünü engellemek şüphesiz ki mümkün değildir. Ancak bu tip önleyici eğitim faaliyetleri ile gelecekte istenmeyen olay ve sonuçlar ile karşılaşmamak için önceden bazı önlemler almak ve toplum ruh sağlığını korumaya katkıda bulunmak gereklidir. Ruh ve beden sağlığı iyi olan bireyler içinde bulundukların topluma daha çok katkı sağlayacak, verimliliği arttıracak ve daha fazla mutlu ve doyumlu bir yaşam süreceklerdir" diye konuştu.