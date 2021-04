Özhan ramazan ayına hazır

Özellikle iftar ve sahur alışverişi için bol çeşitle birlikte her bütçeye uygun kampanyalarla müşterilerin yüzü gülüyor.

Zorlu bir ekonomik süreçten geçildiğini ifade eden Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Bu anlamda Bursalıların bütçesine destek vermek adına bir çok ürün kategorisinde güzel indirimler sunuyoruz. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar bir çok üründe Ramazan ayında da müşterilerimizin yüzü gülecek. Ramazan sofrası kavramı bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Bizler kaliteli ve bol çeşitli ürünlerle Ramazan sofrasına bereket katmaya devam ediyoruz. Özellikle şarküteri konusunda çok talep gören bir markayız. Peynir, zeytin, pastırma, bal gibi iftariyelikler hem sahur hem de iftar sofralarının vazgeçilmezleridir. Biz de özenle ürettiğimiz ve sunduğumuz şarküteri lezzetlerimizle bu sofralara konuk oluyoruz. Gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve G-F TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği belgeli ürünlerimizle ve et çeşitlerimizle de önemli bir tercih sebebiyiz. Kırmızı et çeşitlerinde kasap ekibimiz müşterilerimizin tercihine göre siparişleri hazırlıyor. Güvenilir et çeşitlerinde önceden sipariş vermek de mümkün.

Manav reyonumuzla sebze-meyvelerde her daim taze ve bol çeşitli ürünler sunarak iftar sofrasını renklendiriyoruz. Özhan'ın kendi ürünleri olan bakliyatlarda pirinçten bulgura, nohuttan fasulyeye kadar pek çok seçenek sunarak sofraları çeşitlendiriyoruz. Ayrıca, her bütçeye uygun olarak hazırladığımız Ramazan erzak paketlerini satışa sunduk. Yardımseverler, işverenler ya da kendi evleri için değerlendirmek isteyen müşterilerimize özel olarak bu paketleri oluşturabiliyoruz" dedi.

Mağazalar zinciri, iftar sofrasının olmazsa olmazı tatlılar ve pastalar için her Ramazan ayında olduğu gibi çeşitli seçenekler sunduğunu belirten Yılmaz, "Özellikle cevizli, fıstıklı ve ev baklavası gibi baklava çeşitlerinin yanı sıra, kadayıf, bülbülyuvası, saray sarma, fıstıklı burma, şöbiyetten oluşan tatlı çeşitleri müşterilere sunuluyor. Ramazan ayına özel olarak üretilen pide, ekmek çeşitleri de seçenekler arasında. Yaprak sarması, mercimek köftesi, İtalyan salatası, Arnavut ciğeri gibi pek çok farklı meze çeşidiyle her zaman taze ve bol seçeneklerle sofraları zenginleştiriyor. Özhan Market, Ramazan ayında sofraların, yiyeceklerin zenginliğinin yanında masa düzeninde sofraları güzelleştirmek adına tekstil ve züccaciye grubunda da müşterilerinin beklentilerini karşılıyor. Aynı zamanda orucunu piknik yaparak açmak isteyen müşteriler için piknik malzemeleri ve mangal ürünlerinde farklı seçenekler sunuluyor" diye konuştu.