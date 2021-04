Özhan, ramazan ayında uygun fiyatlarla yüz güldürüyor

Dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile sofralar lezzetleniyor, alışverişler avantajlı hale geliyor. Özhan Kart'ı ile 4 Mayıs tarihine kadar sürecek güzel indirimler müşterilerini bekliyor.

Özhan'da güzel fırsatlar ramazan ayında da müşterilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tüm ayı kapsayan indirimler, sürekli yenilenen dönemler halinde sunulan çok uygun fiyatlar Bursa'da büyük ses getiriyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

Mağazalar zinciri ramazan ayına özel özenle üretilen ve sunulan şarküteri lezzetlerinin yanında peynir, zeytin, pastırma, bal gibi iftariyeliklerle Bursalıların sofralarına konuk oluyor. Özellikle manav reyonlarında mevsimin sebze-meyvelerinde her daim taze ve bol çeşitli ürünler müşterilere sunuluyor. Kırmızı et çeşitlerinde kasap ekibi müşterilerin tercihine göre siparişleri hazırlıyor. Güvenilir et çeşitlerinde önceden de sipariş verilebiliyor. Unlu mamullerde birbirinden farklı pide, ekmek ve tatlı çeşitleriyle ağızlar tatlanıyor.

Ayrıca market zincirinin tüm mağazalarında ve online alışveriş kanalında 4 Mayıs tarihine kadar zeytinyağı, sucuk, fındık kreması ve dezenfektan gibi çeşitler cazip indirimlerle müşteriye sunuluyor. Özhan kartını kullanan müşteriler özel indirimler, promosyonlar ve TL değerinde puanlar kazanıyor.