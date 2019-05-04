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Özhan'a gelen çocuklar gönüllerince eğlendi

Özhan Marketler Zinciri, Orhaneli Yolu mağazasında minik müşterilerine unutamayacakları bir gün yaşattı.


Özhan Marketler Zinciri tarafından düzenlenen etkinliğe her yaştan çocuk ve aileler iştirak etti. Palyaço, şişme havuz, yüz boyama ve sürpriz hediyeler, miniklere unutamayacakları bir gün yaşattı. Müzik eşliğinde oyun onayan çocukların mutluluğu ise sınırsız dondurma ile bir kat daha arttı.


Yüzlerce çocuğun eğlendiği etkinlikte çocuk sesleri ve kahkahaları birbirine karıştı. Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Gelen çocuklarımıza sürpriz hediyeler ve dondurma ikram ederek onları sevindirmek istedik. Her yaştan minik Özhan dostuyla burada bir arada olmaktan dolayı çok memnunuz. Onların enerjileri bizi yeni projelerimiz konusunda heyecanlandırdı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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