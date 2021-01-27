Özhan'da cepten, webten market alışverişi dönemi

Online mağazada binlerce çeşit ürünü bir arada bulmak mümkün.

Mağazalar zinciri, web üzerinden ya da cep telefonundan verilen market siparişlerini kapıya kadar teslim ederek müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. www.ozhan.com.tr web adresinden ulaşılabilen online mağazada binlerce çeşit ürün bulunuyor. Bu özelliğiyle en büyük mağaza olan online mağaza zengin ürün yelpâzesiyle müşterilerine aradıkları bütün ürünlere birkaç tıkla ulaşma imkânı sağlıyor.

Cepten market alışverişi

Mağazanın mobil uygulaması sayesinde cep telefonundan da market siparişi vermek mümkün. App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilen uygulamayla binlerce ürün çeşidine ve alışveriş imkanına cep telefonlarından ulaşılabiliyor. 125 TL ve üzerinde yapılan online alışverişlere aynı gün içerisinde ücretsiz teslimat sağlanıyor. Sadece online mağazaya özel kampanyalar, indirimler ve fırsatlar da sunuluyor.

Mağazalar Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, “Online sipariş sürecimizi bir mağaza gibi yönetiyoruz. Bursalıların bize daha kolay ulaşabilmesi için online ağımızı günden güne geliştirmeye devam ediyoruz. Bursalıların bize duyduğu güven sayesinde online mağazamız açıldığı günden bu yana yoğun talep görüyor. Online siparişimizde de hizmet kalitemizden tâviz vermeden gelen bu yoğun talebe cevap veriyoruz” dedi.