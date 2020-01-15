Özhan'da üst seviye bilgi güvenliği

Özhan Market, yoğun bir süreci tamamlayarak elde ettiği ISO 27001 belgesiyle, kurumun sahip olduğu bilgilerin güvenliği için risklerin yönetilmesine odaklanıyor. Bu doğrultuda, şirketin genel tüm kritik birimlerini içine alan varlık yönetimi, risk yönetimi ve bilgi güvenliği denetimleri yapılıyor, sistem ve ağ alt yapısı güçlendirilerek, siber güvenlik tedbirleri artırılıyor. Hayata geçirdiği uluslararası standart uygulamaları ile en temelde bilgi varlıklarının korunmasını hedeflediği bu çalışmayla Bursa'da ses getiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Dönemin şartlarında bilginin öneminin farkındayız. Bu sertifikasyon sürecinde bilginin bütünlük ve doğruluğunu garanti altına alarak, her daim güvenli bir şekilde sürekliliğini sağlıyoruz. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bize duyduğu güvenin farkındayız. Yıllardır onların bize gösterdikleri bu güveni ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasıyla taçlandırmış olduk. Özhan'ın ‘güvenilir marka' kimliğinin altını bir kez daha çizmiş oluyoruz" dedi.