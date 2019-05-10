Özhan'dan bal tadında proje

Özhan Marketler Zinciri, çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Engelli vatandaşlara yönelik geliştirilen proje kapsamında, mağazalardan alınan Binboga Bal ile alınacak tekerlekli sandalyelere bütçe oluşturuldu. Müşterilerin de yoğun ilgi gösterdiği kampanya sayesinde alınan 5 tane tekerlekli sandalye, Bursa Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne teslim edildi.

Özhan müşterilerinin sosyal sorumluluk projelerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, “Binboga Bal ile birlikte engelli vatandaşlarımıza yönelik bir projeye imza attık. Müşterilerimizi de projelerin içerisine dahil ettik. Mağazalarımızdan aldıkları her bal ile engelli vatandaşlarımız için bir bütçe oluşturduk. 5 tane tekerlekli sandalyeyi alarak sahiplerine teslim ettik. Buna benzer örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Binboga Bal Satış Pazarlama Grup Direktörü Halil Muhçi, “Toplumsal bir projeye imza atmaktan dolayı mutluyuz. Bizim arkamızda bin 500 tane arıcının olduğu bir kooperatifiz. Bizim bu yaptığımız sosyal sorumluluk projesine onların da tek tek katkısı olmuş oldu” diye konuştu.