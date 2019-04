Özhan'ın yeni mağazası Göynüklü'de

Yeni mağazasıyla Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Özhan, sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti bir arada sunmayı amaçlıyor. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, “Yeni açılan her mağazada, vatandaşların hayat kalitesini ileriye taşıyacak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Kaliteye ihtiyaç duyulan ve talep edilen her bölgede kontrollü bir şekilde yer almaya gayret gösteriyoruz. Göynüklü mağazamızda da tüm samimiyetimizle güler yüzlü hizmetimizi sunarak yeni dostlar edineceğiz” dedi.

Aynı zamanda ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan Özhan Marketler Zinciri, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi birçok ürünü kendi markasıyla dostlarının damak tadına sunuyor. Göynüklü mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast food ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün.