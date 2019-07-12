Özkan ailesinin gurur günü

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, küçük kızı Serra Özkan'ın mezuniyet günü heyecanına ortak oldu.

İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nü tam burslu olarak tamamlayan Serra Özkan, okulunda yapılan mezuniyet töreniyle kep atarken, Başkan Özkan da gurur dolu bir gün geçirdi. Mezuniyet töreninde Başkan Özkan'a eşi Gülden Özkan ve büyük kızı Sümeyra Sena Özkan da eşlik etti. Özkan ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Törenin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Özkan, yaşadığı gururun tarif edilemez boyutta olduğunu ifade ederek, her ebeveynin bu duyguyu tatmasını temenni etti. Özkan, “Başta kızım Serra olmak üzere, mezun olan evlatlarımıza hayırlı bir gelecek ve başarılarla dolu iş kariyeri diliyorum. Ülkemizin iyi yetişmiş, üretken ve çalışkan gençlere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Başkan Özkan, 2019 yılının başında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan büyük kızı Sümeyra Sena Özkan'ın, Bursa Barosu Başkanlığı'nda düzenlenen yemin töreninde avukatlık ruhsatını almasıyla tarifsiz bir mutluluk daha yaşamıştı.