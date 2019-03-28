Özkan: “Eğitime yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 3 yıl önce hayata geçirilen “Başkanımla okuyorum” projesini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, son olarak Sadık Yılmaz Anadolu Ticaret Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Lise Müdürü Zafer Erdem'in de hazır bulunduğu programda konuşan Başkan Ali Özkan, 3 yıl önce başlattıkları "Başkanımla okuyorum" projesine ilgiden memnun olduklarını belirterek, merkez-kırsal ayırt etmeden bütün öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamak istediklerini söyledi.

Ali Özkan, lise öğrencilerine, "Eğitim bizim için önemli. Bu projemizle öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için yola çıktık. Kitap okumanın geleceğimiz açısından çok büyük önemi var. İnsanlar kitaplardan faydalanarak kendi geleceğine şekil verir. Geleceğin sizin ellerinizde olduğu gerçeğinden yola çıkarak, eğitime ve gençlere yapılan yatırım, ülkenin geleceği için atılmış en önemli adımdır. Bu alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırmak önemli. Sizlerde okuyun ve okutun" dedi.

Okuma alışkanlığının kişinin hayâl gücünü geliştirdiğine dikkat çeken Özkan, çok kitap okuyan kişilerin kelime hazinesinin de gelişeceğini kaydetti.

Başkan Özkan, konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet edip onların görüşlerini dinlerken, ardından hep birlikte okuma faaliyetine geçildi.