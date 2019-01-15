Özkan: "Karacabey'in ikinci dönemi yükselme dönemi olacak"

Cumhur ittifakı tarafından Karacabey Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı basın açıklamasıyla, Karacabey'de ikinci dönemlerinin yükselme dönemi olacağını söyledi.

AK Parti ilçe binası önünde yapılan basın açıklamasına, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Başkanı Ertem İşcan, AK Parti'de geçmiş dönem ilçe başkanlığı yapan Salih Bağış, Halit Türkkan, Kadir Sevik, Adem Surguç ve Murat Erol'un yanı sıra mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti üyeleri katıldı. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir seçim geçirmeyi temenni eden İlçe Başkanı Ertem İşcan, “Milletin değerlerini esas alıp, istikamet belirleyip yol alıyoruz. Bizim bir davamız var. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedefler sizleri ve bizleri aşan bir öneme sahip. Önümüzde 31 Mart 2019 yerel seçimi var. Her seçimde olduğu gibi hazır ve donanımlı olmak zorundayız. Tevazu, gayret, samimiyet. Önce millet, önce memleket. Hor bakmayacağız. Hoş bakacağız. Milletimizin birlik ve beraberliğinin ne kadar önemli olduğu, ete ve kemiğe büründüğü bugünlerde teşkilatımızın birlik ve beraberliği için ne gerekiyorsa bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Kimseyi ötelemeden, ötekileştirmeden birlik şuuruyla, dava şuuruyla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Yeter ki istişâre edelim. İstişâre ettiğimizde alacağımız kararların isabetli olacağı aşikârdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez görev tevdi ettiği Başkanımız Ali Özkan'a hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakı adayı olarak seçim yarışına girecek olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, “Türkiye'de beka döneminde cumhur ittifakıyla AK Parti ve Milliyetçi Hareket Parti'si kadroları iş birliği halinde seçimlere giriyor. Burada da cumhur ittifakının adayı olarak huzurlarınızdayım. Karacabey'in ikinci dönemi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti iktidarıyla birlikte yükselme dönemi olacaktır. Yükselme dönemi hayırlı olsun. Durmak yok, yola devam” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ali Özkan, parti binasında tebrikleri kabul etti.