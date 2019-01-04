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Özkan: "Ortak paydamız Karacabey"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 2014 yılından bu yana görev yapan meclis üyeleriyle bir araya geldi.


Toplantıda meclis üyelerine seslenen Başkan Ali Özkan, “2014'ten beri sizlerle meclis çatısı altında bir aradayız. Farklı siyasi partilerden meclis üyeleri olarak Karacabey'e hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler, siyasi partileri, aziz Türk milletine hizmet etmenin birer vesilesi olarak görüyoruz. Karacabey'in ortak menfaatleri doğrultusunda da güzel bir şekilde hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Toplantılarımız büyük bir olgunluk içinde geçti. Meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Özkan, Aşık Veysel'in şiirini okuyarak, meclis çatısı altında farklı fikirlerle Karacabey'in gelişimi ve büyümesi için hep birlikte sorumluluk üstlendiklerini ifade etti. “İnsanlık ve dostluk en önemli faziletlerdir” diyen Ali Özkan, Karacabey'in her şeyin en güzeline lâyık olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Özkan konuşmasının ardından Karacabey'e hizmetlerinden dolayı bütün meclis üyelerine plaket takdim etti.

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