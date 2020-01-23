Özkan'dan deprem gerçeğiyle ilgili önemli hatırlatma

AFAD ile koordineli olarak belirlenen 28 toplanma merkezi hakkında bilgilendirmede bulunan Özkan, “Deprem Türkiye'nin gerçeği. İlçemizde bina stoku açısından çok fazla riskli yapı yok. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımız kendi imkanları ile kentsel yenilemeyi gerçekleştirmişlerdi. Bina stoklarını eskiden yeni hale çevirdiler. Deprem önlemleri açısında bu mutlu edici. İnşallah memleketimiz, ülkemiz, dünyamız hiçbir afet ile karşılaşmaz. Ancak dünyamızda olduğu gibi ülkemizde de çeşitli zaman aralıklarında deprem olaylarını gözlemliyoruz. Elbette can kaybı ve mal kaybının olmamasını temenni ediyoruz. İlçemizde de 28 alanda deprem toplanma merkezi tespit ettik. Şu anda bunlardan birindeyiz. Bütün bu çalışmalar AFAD ile koordineli gerçekleştirildi. E-devlet üzerinden, belediyemizin websitesinden, billboard gibi diğer yayın organlarından, vatandaşlarımız kendilerine en yakın deprem toplanma alanlarını görebilirler. Biz bu konudaki hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün vatandaşlarımızı konuya duyarlılık göstererek, kendilerine en yakın deprem toplanma merkezleri hakkında bilgi sahibi olmasını temenni ediyoruz. Karacabey'imize, Bursa'mıza, ülkemize ve tüm dünyamıza, afetlerden depremlerden uzak bir yaşam temenni ediyoruz” dedi.

İşte Karacabey'deki toplanma merkezleri

Karacabey Belediyesi'nin duyurusunu yaptığı toplanma merkezleri ise sıralamasıyla şu şekilde:

Canbalı Mahallesi için Şehit P. Yüzbaşı Pilot Acarca Parkı ve Atatürk Kültür Parkı, Emirsultan Mahallesi için Bektaş Parkı ve Gençlik Parkı, Esentepe Mahallesi için Atatürk Parkı ve Çamlık Mesire Alanı, Garipçe Mahallesi için Ulucami, Gazi Mahallesi için Sırabademler Parkı, Karacabapaşa Cami, Şehir Bahadır Tayfur İlkokulu, Hacı Ahmediye İlkokulu; Hamidiye Mahallesi için Hamidiye Düğün Salonu ile TOKİ Parkı, Karacaahmet Mahallesi için Atatürk İlkokulu ile Servet Somoncuoğlu Parkı, Mamuriyet Mahallesi için Mamuriyet Camii, Mecidiye Mahallesi için İstiklal İlkokulu ile Otopark alanı, Runguçpaşa Mahallesi için Runguçpaşa Camii, Selimiye Mahallesi için İmaret Camisi ve parkı ile 14 Eylül İlkokulu, Sırabademler Mahallesi için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Tabaklar Mahallesi için Adnan Menderes Parkı ve Kent Meydanı, Tavşanlı Mahallesi için Cumhuriyet İlkokulu, Yeni Mahalle için de Papatya Parkı ile Yunus Emre Cami.

Yeşil tabelalar ile belirlendi

Öte yandan, Karacabey Belediyesi'nin AFAD ile koordineli bir şekilde tamamladığı çalışma ile tüm toplanma merkezleri yeşil tabelalarla belirlenerek, dikkat çekecek alanlara konumlandırıldı. QR kodları ile güncel tutulan tabelaların ve toplanma alanlarının yerlerinin, e-devlet üzerinden ve Karacabey Belediyesi sitesi üzerinden öğrenebileceği kaydedildi.