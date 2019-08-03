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Özkan'dan Karacabey Belediyespor'a ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyespor’un tesislerine giderek, kulüp yöneticileri ve teknik kadroyu ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyespor'un tesislerine giderek, kulüp yöneticileri ve teknik kadroyu ziyaret etti.


Ziyarette, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Belediyespor yöneticileri Mustafa Kuzu ve Murat Avinç, Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz ve Belediyespor Sportif Direktörü Zeynel Yaldız hazır bulundu. Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Başkan Ali Özkan'ı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Koçak, Karacabey Belediye ve Karacabey Belediyespor Şeref Başkanı Ali Özkan'a bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Ali Özkan, kulübe ve yeni teknik heyete yeni sezonda başarı diledi.

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