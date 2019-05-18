Özkul'dan iftar sofrasına katkı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından geleneksel hale getirilen ‘iftar sofraları'na bir katkı da Hayat Hastanesi'nden geldi.

Her gün yüzlerce Bursalının iftar açtığı ve BTSO tarafından Pınarbaşı Meydanı'nda kurulan ‘iftar sofrası'na, Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul katkı sağladı. Pınarbaşı Meydan'ında kurulan iftar sofrasında oruç açmaya gelen vatandaşlara yemeklerini takdim eden ve ardından açıklamalarda bulunan Özkul, ramazan ayının sosyal bütünleşmenin yaşandığı önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. BTSO İftar Sofraları'nın, her sene olduğu gibi bu sene de Bursalıların buluştuğu bir yer olduğunu hatırlatan Özkul, “Ramazan ayının bereketini bugün Pınarbaşı Meydanı'nda vatandaşlarımızla karşıladık. Bugün bu sofranın kurulmasını bize nasip eden rabbime şükürler olsun” dedi.