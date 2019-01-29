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Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

Bursa’da oğlu ile birlikte Uludağ’da tatil yaptığı sırada alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan ünlü iş adamı Sinan Serter’i eski eşi Özlem Yıldız adliyede yalnız bırakmadı.

Bursa'da oğlu ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan ünlü iş adamı Sinan Serter'i eski eşi Özlem Yıldız adliyede yalnız bırakmadı. Haberi alan Özlem Yıldız İstanbul'dan Bursa'ya gelerek önce oğlu Demir'i aldı ardından Bursa Adliyesine koştu.


İş dünyasının ünlü ismi ve sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter oğlu Demir ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklılarının şikayetleri üzerine jandarma ekipleri tarafından oğlunun gözleri önünde gözaltına alındı.


Eski eşinin gözaltına alındığı haberini alan Özlem Yıldız İstanbul'dan Bursa'ya gelerek oğlu Demir'i yalnız bırakmadı. Ünlü sunucu Yıldız, oğlunun ardından soluğu Bursa Adliyesinde aldı. Eski eşini yalnız bırakmayan ve gelişmeleri bizzat yerinde takip eden Yıldız, şimdilerde oğlu Demir'le birlikte Uludağ tatiline devam ediyor.

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