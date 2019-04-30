Özlüce Tan Butik'te birincilik coşkusu

Bursa'da Özlüce Tan Butik Okulları, Robo Trak 19 Robot Yarışması ve Teknoloji Sergisinde birinciliği elde etti.

Trakya Üniversiteler Birliğinin düzenlediği ve bu yıl Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan Robo Trak 19 Robot Yarışması ve Teknoloji Sergisi, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlendi. Özlüce Tan Butik Okulları, çizgi izleyen kategorisinde Türkiye birinciliği ve ikinciliğini elde etti. Yönetim Kurulu Başkanları Ergin Kayan ve Mehmet Özuslu, Robotan kulübü öğrencileri Buğlem Bengi, Kerem Batu Ergelen ve bilişim teknolojileri öğretmenleri Ufuk Bengi ve Furkan Sayın'ı tebrik edip başarılarının devamını diledi.