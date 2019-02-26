İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özlüce Tan satranç şampiyonu oldu

Özlüce Tan Okulları satranç takımı küçük kızlar kategorisinde Bursa Şampiyonu oldu.


Bursa Okul Sporları Şampiyonası Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde büyük heyecana sahne oldu. Özlüce Tan Okulları'nın kızlar kategorisinde yarışan takımı ise şampiyonluk madalyasını almaya hak kazandı.


Tan Kurucularından Ergin Kayan, Mehmet Fehmi Özuslu ve kurucu temsilcisi Erten Kayan, başarıda emeği olan beden eğitimi öğretmenleriyle satranç şampiyonu olan öğrencileri tebrik ettiler. Erten Kayan, spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını ifade ederek, “Satranç şampiyonu olan ekibimizi kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.