Özlüce'de söz Vakıfköylülerde

Bursaspor'un alt yapısından yetişen Burak Kapacak, Sedat Dursun ve Batuhan Kör, açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlıların Vakıfköy çıkışlı futbolcularından Burak Kapacak, Sedat Dursun ve Batuhan Kör bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Batuhan, "Zorlu günlerde çalışmalara başladık. Kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, bütün maçları kazanıp, bu şehri şampiyon yapmak istiyoruz" dedi.

Timsah'ın sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak ise, kalan 6 haftanın önemine vurgu yaparak, "Bizim için zorlu bir süreç oldu. Ama çalışmaya yine devam ettik. Artık sonuca varmak istiyoruz. Kalan son 6 maçı inşallah çok iyi değerlendirip şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi destekledikçe, şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bunda benim katkımın olmasını da çok istiyorum. Takım, benden nasıl isterse o şekilde faydalanacak. Bundan yüzde 100 eminim" diye konuştu.

Bursaspor'un 23 yaşındaki stoperi Sedat Dursun da zorlu günler geçirdiklerinin altını çizerek, "Buraya zorlu günlerde geldik. Çok emek vererek çalışıyoruz. Çünkü son 6 maçın bizim için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şehir olarak çok kaybedecek şeyimiz var. Bunun bilincinde olarak konuşuyoruz. Biz buranın çocuklarıyız. Elimden geleni yapmam gerektiğini biliyorum. Allah nasip ederse son 6 maçı çok iyi değerlendireceğimize inanıyoruz. Ligi inşallah şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı formayı giymenin büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Dursun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin hayâli bu kapıdan içeri girip formayı almak. Bu da bana nasip oldu. TFF 1. Lig olur, Süper Lig olur, hiç önemli değil. Senelerce bu arma için mücadele ettik. Birkaç farklı takımda oynayıp sonunda buraya gelebildim. İnşallah bu takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkmak nasıl olur. Taraftarımız bilsin ki şehir olarak kulüp olarak futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi sürecinde terimizin son damlasına kadar çalıştık. Son 6 maçta yanımızda olamayacaklar. Belki son birkaç maça taraftar alınır ama olmazsa da desteklerini her zaman bekliyoruz."