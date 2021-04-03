Özürlü iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu

Bursa'da çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evi yaktı. Evde bulunan iki özürlü dayı ile yatalak anneanne son ânda komşular tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesinde Hatice A.'ya ait evde yangın çıktı. Aynı evde kalan Hatice A.'nın torunu Elanur D, engelli olan dayıları Yakup A. ve Bahadır A.'nın yanında çakmakla oynadığı sırada, Bahadır A.'nın yattığı yatağın üzerindeki battaniye tutuştu. Alev alan battaniye yatağa da sıçradı. O sırada kapının önünde bulunan teyze Bahar A, dumanı fark edip 2. kata koştu. Alevler içerisindeki daireden yatalak annesi Hatice A. ile yeğeni Elanur D'yi çıkaran teyze Bahar A, engelli iki kardeşini çıkaramadı.

Polis, itfaiye ve 112 ekiplerine haber veren genç kadın çaresizce kardeşlerinin kurtarılmasını bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeride mahsur kalan iki engelli kardeşi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Yakup A. ve Bahadır A.'ya 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü.

Engelli kardeşlerin evden çıkarılmasıyla rahatlayan mahalle sakinleri, yaşlı anneanneyi ve küçük torununu bir ân olsun yalnız bırakmadı. Bahar A.'nın tedavisi ayakta yapılırken, engelli kardeşlere evin önünde oksijen veren sağlık ekipleri, tedbir maksadıyla hastaneye kaldırdı. Polis olayla alâkalı tahkikat başlattı.