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Pablo Martin Batalla, Bursaspor'u ziyaret etti

Bursaspor’un efsane ismi Pablo Martin Batalla, uzun zaman sonra Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelerek takımı ziyaret etti.

Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla, uzun zaman sonra Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret etti. Teknik Direktör Mustafa Er ise; “Eski günlerdeki gibi” notuyla fotoğraf paylaştı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla, uzun süre sonra yeşil-beyazlı kulübü ziyaret etti. Türk vatandaşlığı için yapması gereken prosedürleri yerine getirmek için yeniden Bursa'ya dönen Arjantinli isim, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde takımı ziyaret etti. Hem futbolcular hem de antrenörlerle birlikte yemek yiyen Batalla'ya en büyük ilgiyi Teknik Direktör Mustafa Er gösterdi. Genç teknik adam, yemek sonrası çekilen fotoğrafı ise sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Eski günlerdeki gibi” yorumunda bulundu.

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