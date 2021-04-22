Palet üreticileri iflasın eşiğinde

Kereste fiyatlarının son bir ayda yüzde 100'ü geçen oranda fiyatlarının artması lojistiğin can damarını oluşturan ahşap paletleri üreten işletmeleri iflasın eşiğine getirdi. Palet Sanayicileri Derneği (PALDER) Başkanı Hikmet Yörür, aşırı yükselen tomruk fiyatları yüzünden çok büyük bir sıkıntı çektiklerini söyledi. Lojistiğin can damarı olan ahşap palet sektörünün yaşadığı hammadde ihtiyacını acil olarak karşılanmasını isteyen Hikmet Yörür, yaşadıkları sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğini istedi.

Hikmet Yörür, son bir aydır tomruk fiyatlarının ciddi derecede arttığını, bu yüzden de ahşap palet sektörün çok büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu yılın Mart ayı başlarında tomruğun metreküp fiyatının 400- 450 liradan 900-1000 liraya fırladığına dikkat çeken Başkan Hikmet Yörür, “Bu fiyatlarla üretim yapamayız. Biz palet üretemezsek diğer fabrikalar da üretimini durdurmak zorunda kalır. Çünkü ahşap palet olmayınca taşıma ve depolama yapmak imkânsız hale geliyor. Haliyle bundan ülke ihracatı da zarar görür” dedi.

"OGM çok acil üretim yapmalı"

Palet sektörünün 5 milyon metreküp olan yıllık hammadde ihtiyacının son yıllarda 8-10 milyon metreküpe kadar çıktığına dikkat çeken Başkan Hikmet Yörür, yaşanan soruna çözüm bulunmaması halinde ahşap palet sektöründe iflaslar yaşanacağını da söyledi.

Hammadde talebinin karşılanamaması ve yüksek fiyat artışı ile ahşap palet üreticisi firmaların elini kolunun bağlandığını vurgu yapan Başkan Yörür, geçmişte Ukrayna, Rusya, Bulgaristan gibi ülkelerden tomruk ithalatı yapıldığını ancak küresel salgın, iklimsel koşulları ve olumsuz ekonomik gelişmeler nedeniyle ithalatın da yapılamadığını belirtti.

Başkan Yörür, “Yurt dışından hammadde temin eden firmalar da dolardaki yükseliş sonrası, iç piyasaya yöneldi. Yetmezmiş gibi Ukrayna, Rusya ve Bulgaristan'dan tomruk ve kereste temin edemeyen Avrupa ülkeleri de rotayı Türkiye'ye çevirdiler. Dahası bu yıl ülkemizdeki kış koşulları nedeniyle hem yeterince kesim de yapılamadı ve kesilen orman emvali depolara indirilemedi” dedi.

Yaşanan talep patlaması ile tomruk fiyatlarının adeta uçtuğunu söyleyen Hikmet Yörür, müşterileri ile tomruğun güncel fiyat üzerinden 6 aylık, 1 yıllık anlaşmalar yaptıklarını belirten Hikmet Yörür, “Tomruk fiyatlarının bir ay içinde iki kat artacağını kimse öngöremez. Bu krizin çözümü için Orman Genel Müdürlüğü'nün acil olarak tomruk üretmesi gerekiyor. Kış şartlarında ertelenen kesimlerin derhal başlatılmasını ve arazide bekletilen tomrukların depolara hızla çekilip satışa sunulmasını istiyoruz. Aksi halde ahşap palet sektöründe başlayan iflaslar yüzünden lojistik durabilir. Bundan da herkes zarar görür” dedi.