Palet üreticileri, tomruk fiyatları ve ham madde sıkıntısından dolayı dertli

Türkiye'nin ilk yerli ve milli ahşap paleti TR-PAL'in üreticileri tarafından kurulan PALDER'den yapılan açıklamada, en önemli hammaddeleri olan tomruğun metreküp fiyatının 3 ay içinde 2 kat arttığı ve piyasada hammadde sıkıntısı çekildiği belirtildi. Yaşanan sıkıntının çözülmesi için Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın destek olmasını isteyen PALDER Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Çakıtlı, kesimlerin arttırılması, ithal tomruğa teşvik uygulanması, işlenmiş ağaç ve sunta ve benzeri ürünlerin ihracatının da belirli bir süre yasaklanması gerektiğini söyledi.

Bülent Çakıtlı yaptığı açıklamada, sıkıntılı geçen kış sonrasında ahşap palet ve ambalaj sektöründe işlerin açıldığını ve üretimlerinin yüzde 100 arttığını belirtti. Bu duruma sevinemediklerini vurgulayan Çakıtlı, en önemli hammaddeleri olan ağaç fiyatlarının 3 ay içinde 2 kat arttığını ve hammadde bulamadıklarını söyledi. Çakıtlı, “Bunun nedeni piyasanın ihtiyacı kadar ağaç kesilmemesidir. Ahşap palet, mobilya ve orman ürünleri sektörlerinde son dönemde hammadde sıkıntısı yaşanıyor. Maalesef iki kat pahalı olduğu halde hammadde bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Tomruk ve kereste bulamıyoruz.” dedi.

Türkiye'nin mobilya ve orman ürünleri sektöründe dünya piyasalarındaki iddiasının arttığını belirten Bülent Çakıtlı, sadece ahşap palet ve ahşap ambalaj sektörünün cirosunun 1 milyar doları bulduğunu anlattı. Çakıtlı, sektörün her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirerek, yeterli hammadde bulunması konusunda Hükümetin acilen çözüm üretmesini beklediklerini bildirdi. Orman Genel Müdürlüğünün kriz döneminde ağaçlar elinde kalınca üretimini yüzde 50 azalttığını ifade eden Çakıtlı, piyasanın hammaddeye ihtiyacı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydederek şöyle konuştu:

“Yarı mamul madde ihracatı durmalı”

“Orman Genel Müdürlüğü'nden beklentimiz üretimlerini arttırmasıdır. Tarım ve Orman Bakanımızın konuya el atmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın da yurt dışından tomruk ve kereste ithalatı konusunda teşvik uygulamasını istiyoruz. Ayrıca son dönemde yonga levha sektörü Çin başta olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa'ya sunta, MDF, OSB ve ağaçtan mamul levhalar gibi ürünlerin ihracatını yapıyor. Buna da bir süreliğine engel olunmalı. Çünkü iç piyasada çok ciddi ham madde sıkıntısı var. Ticaret Bakanlığı geçen hafta Resmi Gazete'de bir tebliğ yayınlayıp bu ürünleri takibe aldı. Ancak takibe almak yetmiyor. Çözüm, bu ürünlerin ihracatına bir süreliğine kısıtlama getirilmesidir. Çünkü yarı mamul madde ihraç etmek yerine mamul madde ihracatı yapmak daha doğru. İç piyasanın hammadde ihtiyacı çözülmeden yarı mamul madde ihraç etmek doğru değil. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteğine de ihtiyacımız var.”