Pamukkale Turizm'den güzel haber

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nden geri döndü. Pamukkale Turizm ise kendilerine güvenen müşteri ve alacaklılarına teşekkür ederek, "57 yıldır olduğu gibi, ülke ekonomimize istihdam sağlamak ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmak üzere, aynı sorumluluk bilinci ile çalışmayı sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Sosyal medyada müşterilerinden büyük destek alan Pamukkale Turizm, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesine başvurarak karara itiraz etmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi verdiği kararla, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını kaldırdı. Düzeltme kararı İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne düzeltilmek üzere geri gönderildi.

Faaliyetlerine devam eden 3 bin 500 kişinin çalıştığı Pamukkale Aş. ise kararla ilgili bir açıklama yaparak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi tarafından iflas kararının kaldırılması, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesi adına adil bir sonuç olmuştur. 57 yıldır olduğu gibi, ülke ekonomimize istihdam sağlamak ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmak üzere, aynı sorumluluk bilinci ile çalışmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere mesajları ile destek veren sadık ve sevgi dolu tüm yolcularımıza, görevlerini yaparken profesyonelliklerinden taviz vermeyen sabırlı ve güler yüzlü çalışanlarımıza, Pamukkale Turizm ailesine verdikleri destekten bir an bile tereddüt etmeyen güvenilir iş ortaklarımıza, sektör mensuplarına, basın mensuplarına, ülkemizin adil ve sağduyulu tüm hukukçularına, bizlerle henüz seyahat etme imkanı bulamamış olmalarına rağmen sevgileri ile moral veren herkese, yürekten teşekkürler.Amacımız 57 yıldır olduğu gibi bugün de, yolcularımızdan aldığımız güç ile daima “Keyifli Yolculuk”ları daha çok insanımıza ulaştırmak üzere, yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir.”