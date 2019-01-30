Panayır Gençlik Spor Kulübü'nden Bozbey'e teşekkür

Amatör spor kulüplerinin gelişmesine destek veren NASK, Panayır Gençlik Spor Kulübü'ne de malzeme desteğinde bulundu. Panayır Gençlik Spor Kulübü, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etmek maksadıyla buluşma gerçekleştirdi. Panayır Gençlik Spor Lokali'ndeki buluşmaya CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, NASK Başkanı Atakan Çorbacı, Panayır Mahalle Muhtarı Dursun Kara ile kulübe destek verenler katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Amacımız, desteklerin amatör spora âdil bir şekilde iletilmesini sağlamak. Biz, bunu yaptık ve çok başarılı olduk. Nilüfer'deki kulüpler çok başarılı. Niçin buradaki spor kulübümüz, çocuklarımız ve gençlerimiz de başarılı olmasın. Bunun için destek lazım. Bu desteği verecek olan da yerel yönetimlerdir” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak her mahalleye bir halı saha kazandırdıklarını ifade eden Bozbey, Bursaspor'un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı adına da stadyum yaptıklarını vurguladı. Bozbey, “Burada yaptığımız katkı, gençlerimizin en azından daha rahat spor yapmalarına imkan sağlayacak bir katkıdır. Sağlıklı bir hayat için bu alanlar gerekli. Bu alanlarda spor yapan gençlerimizin Milli Takım'a yükselmesi hatta dünyada isim yapacak duruma gelmesi bizim en büyük arzumuzdur” şeklinde konuştu.

Spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Spora yapmış olduğumuz yatırımları az görüyoruz. Daha fazlasını yapmak, daha fazla gencimizi spor alanlarında buluşturmak hepimizin hedefi olmalı” dedi.

Muhtar Dursun Kara, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür plaketi verdi.