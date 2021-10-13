Pancar sezonunun açılışına Karacabey damgası

Özkan,“Nişasta bazlı şeker insan sağlığına olduğu gibi sağlık harcamaları yönünden devletimize de zarardır. Hem insan sağlığı, hem üretici, hem de millî ekonomimiz için pancar ekimi şarttır. Bu tesis işte bu noktada büyük önem taşımaktadır” dedi.

Susurluk Şeker Fabrikasının bu yıl gerçekleştireceği pancar alım kampanyasının açılış töreni yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın yanı sıra Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı K. Alb. Tarık Hekimoğlu, Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, Pancar Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu, siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, tesisin bir devlet tesisi olarak üretimine devam etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Kampanya sürecinin bol kazançlar getirmesi temennisinde bulunan Şıldak, "Bu tesislerin geliştirilerek, ihtiyaç duyduğu revizyonlara tâbi tutularak, çok daha uzun yıllar ülkemize bu stratejik sektörde hizmet vereceğini ve güçlü Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tesislerle daha da güçleneceğini düşünüyorum'' dedi.

Törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, “Âtıl vaziyette duran Susurluk Şeker Fabrikasının tekrar hayata geçirilmesinin işaret fişeği Karacabey'den yakılmıştı. Komşu ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile Pancar Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu ve Türkiye Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'a, bu anlamda bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi bu fabrikanın çalışmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemiz çiftçisine değer katacak. İnşallah polar problemlerinin halledilmesiyle daha fazla şeker pancarı ekilecek. Çünkü bu tesisin ayakta kalması gerekiyor. Biz her fırsatta, buranın stratejik bir tesis olduğundan dem vurduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her zeminde tam bağımsızlık mücadelesi veriyor. Millî bir mücadele şuuru içerisinde yapılan bu gayretlerin önemi büyüktür. Nişasta bazlı şekerin insan sağlığına ne kadar zararlı olduğu vurgusunu sürekli yapmamız, vatandaşlarımızı uyarmamız, şeker pancarından üretilen doğal şekere yönlendirmemiz gerekmektedir. Bu hem sağlık harcamalarının azalmasında, hem üreticilerin kazanmasında hem de bu tesislerin aktif hale gelmesinde önemli rol oynayacaktır. Yine pancar küspesinin hayvan yemi olarak hayvancılığa da katkısı büyük” dedi.

Tören sonrası üreticilere çeşitli ödüller verilirken, Susurluk Şeker Fabrikası davetlilerle birlikte gezildi.