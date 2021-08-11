‘Pandemide Bursa' sergisi hastaneleri geziyor

Fotoğraf sanatçısı Fahrettin Beceren'in çalışmalarından derlenen ve pandemi döneminin Bursa'sını anlatan sergi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenle ‘Özel Medicana Bursa Hastanesi'nde izlenime açıldı. ‘Hayatın durduğu günler: Pandemide Bursa' başlığıyla düzenlenen ve 50 fotoğraftan oluşan sergi, 20 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün Bursa'da oluşturduğu etki, fotoğraflarla gözler önüne serildi. Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren'in çektiği 12 bin kareden özenle seçilen ve pandemi döneminde Bursa'nın sosyal hayatını konu edinen 50 çalışma, Özel Medicana Bursa Hastanesi'nde izlenime sunuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen serginin açılışı, Başkan Alinur Aktaş, Özel Medicana Bursa Hastanesi Müdürü Remzi Karşı, fotoğraf sanatçısı Fahrettin Beceren ve sağlık çalışanlarının katıldığı törenle yapıldı.

Pandeminin tüm dünyayı etkisi aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aşı, maske, mesafe ve temizlik konularının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sokakların boş olduğu dönemlerden dersler çıkarmak gerektiğini belirten Başkan Aktaş, “İçinde bulunduğumuz süreç normal bir süreç değil. Tabii ki bütün ülkemizi ve bütün dünyayı etkileyen bir süreçti hala da etkileri devam ediyor, dikkatli olmak gerekir. Maske, mesafe, temizlik konusunda özen göstermemiz gerekiyor. Aşı olmayı ihmal eden vatandaşlarımızın bu ihmalden acilen vazgeçmelerini istirham ediyorum. Dersler çıkarmamız gerekiyor. O anları iyi anlamamız gerekiyor. Özellikle sağlık çalışanlarımız çok emek verdiler, bugün de biraz onları anmak ve anlamak adına da Medicana Bursa Hastanesi ve değerli yöneticileri böyle bir sergiye ev sahipliği yaptılar. Değerli Fotoğraf Sanatçımız Fahrettin Beceren'e de çok teşekkür ederim. Bursa'nın boş sokaklarını, pandemideki yalnız hâlini çok farklı mekânlardan fotoğrafladı. Gerçekten gezerken de duygulandık. Hep beraber bunları yaşadık, ibret olması açısından özellikle aşı konusunda daha dikkatli olunması, maske - mesafe konusunda daha dikkatli olunmasını temenni ediyorum. Bu sürece destek veren tüm sağlık çalışanlarımızın her birine yürekten teşekkür ediyorum. Allah, tüm insanlığı bu beladan tez zamanda uzaklaştırsın” diye konuştu.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Müdürü Remzi Karşı, koronavirüse karşı top yekûn seferberlik döneminde olduklarını söyledi. Önemli bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Karşı, ‘Pandeminin olduğu, sokakların sessiz olduğu dönemde geleceğe neler yaşadığımızı aktardığımız önemli bir çalışmaya ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Başkanımızın da belirttiği gibi aslında bir seferberlik dönemindeyiz. Aşı seferberliğindeyiz, maske seferberliğindeyiz, mesafe seferberliğindeyiz. Bunu birlikte yenmemiz lazım. Sokakta kimsenin olmadığı zamanlarda biz burada hastanedeydik. Tüm sağlık çalışanları çok özveriyle çalıştılar. Ben de hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Fahrettin Beceren de dünyada az görülecek bir süreci kayıt altına aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Beceren, “İnsanlık hayatında zor ve nadir görülen bir süreç. Gelecek kuşaklara borcumuz olan belge ve iz bırakmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak için görsel oluşturmak, bir içgüdüsel dışavurum oldu benim için. Bursa için iyi bir kayıt. Projenin arkasındaki büyük güç olan Büyükşehir Belediyesi'ne Başkan Aktaş'a çok teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.