Pandemiye rağmen konut satışındaki artış sürüyor

Rıdvan Hasırcı, Hürriyet Emlak tarafından yapılan araştırmaya göre Ekim ayı içerisinde Bursa'nın yüzde 12,31'lik yükselişle Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından geçtiğimiz yılın aynı ayına göre en çok kazandıran illerden olduğunu hatırlattı.

2019 yılı Ekim ayında Bursa'da ortalama 2.177 TL olan metrekare fiyatlarının bu yıl yüzde 12,31 oranındaki artışla 2.445 TL'ye yükseldiğini belirten Rıdvan Hasırcı, Bursa'da son bir yılda konut artış oranlarında yüzde 41,82'lik artış ile Gemlik İlçesi'nin birinci sırada olduğunu hatırlatarak, Gemlik'i yüzde 32,11'lik artış ile Mudanya, yüzde 30,94 ile Nilüfer, yüzde 23,02'lik artışla Osmangazi ve yüzde 20,31'llik oranla Yıldırım İlçesi'nin takip ettiğini kaydetti.

Pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen Kurban Bayramı öncesinde alınan faiz indirimi kararı ile birlikte gelen konut fiyatlarındaki artışlara rağmen konut satışlarındaki artışın devam ettiğinin altını çizen Rıdvan Hasırcı, vatandaşları emlak alışverişlerinde yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanlarından destek almaları konusunda uyardı.