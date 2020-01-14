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‘Panorama 1326 Bursa' UNESCO'da ödül alacak

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, uluslararası İdealkent ödülü almaya hak kazandı.

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, uluslararası İdealkent ödülü almaya hak kazandı.


Dünyanın tam panoramik en büyük müzesi özelliğine sahip olan Panorama 1326 Bursa, kısa sürede Türkiye'nin gurur kaynağı olmayı başardı. Tarihî şehir Bursa'nın yeni kültür ve turizm durağı olan dev yapı, uluslararası İdealkent ödüllerinde “sosyal ve katılımcı belediyecilik” kategorisinde seçici kurul tarafından ödüle lâyık görüldü. Fransa'nın başkenti Paris'teki UNESCO binasında 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek ödül töreninde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödülü Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara Toce'den alacak.


Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ödül alan diğer projelerle birlikte UNESCO çatısı altında düzenlenecek sergide bir hafta boyunca ziyaretçilere tanıtılacak.

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