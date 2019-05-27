Panorama 1326'da Müzeler Haftası coşkusu

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bursa Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi ve Akıncılar Okçuluk Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, hafta boyunca birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. 21-24 Mayıs tarihleri arasında “3 Soru 3 Cevap Yarışması” konulu müzecilik üzerine bilgi yarışmasıyla başlayan etkinlik, 21-25 Mayıs tarihleri arasında okçuluk eğitimiyle devam etti. 22 Mayıs'ta sahnelenen Kılıç Kalkan ve Hacivat-Karagöz gösterileri ise özellikle çocuklar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi. 25 Mayıs'ta yetişkinlere yönelik drama atölyesi ile sona eren organizasyonda eğitmen Ebru Şahin, Bursa'nın fethi sürecinde Türkmen boyları ile Bursa'da yaşayan Bizans halkının ilişkilerini ve Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Murad Hüdavendigar Han dönemindeki önemli olayları katılımcılara aktardı.

Drama atölyesini başarıyla tamamlayanlara Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Müdürü Orhan Mollasalih, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından imzalanan katılım sertifikalarını takdim etti.