İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Panoramik müzede selfie günü

Müzelere ilgiyi arttırmak, kültürel mirasları daha geniş kitlelere yaymak amacı ile dünyanın birçok yerinde aynı gün kutlanan ‘Müzede Selfie Günü’ kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gelen ziyaretçiler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Müzelere ilgiyi arttırmak, kültürel mirasları daha geniş kitlelere yaymak amacı ile dünyanın birçok yerinde aynı gün kutlanan ‘Müzede Selfie Günü' kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gelen ziyaretçiler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.


İlk kez geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Müzede Selfie Günü' günü, bu yıl 16 Ocak Çarşamba günü dünyanın birçok yeriyle beraber Türkiye'de de kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve örenyerinde saat 09.00'da başlayan ‘Müzede Selfie Günü'nde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaretçi akını yaşandı. Müzeye gelen binlerce kişi, müzenin farklı noktalarında selfie fotoğraflar çekerek sosyal medyada paylaştı. Dünya Selfie Günü dolasıyla akşam saat 21.00'a kadar açık olacak olan Fetih Müzesi'ne gelerek çektikleri selfie fotoğrafları #Panorama1326BursaFetihMüzesi, #MüzedeSelfieGünü, #BursaFetihMüzesi, etiketleri ile paylaşan ziyaretçilere, hediyelik eşya mağazasından kitap hediye ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.