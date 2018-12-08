"Para için değil, uyuşturucu dedikodusu için öldürdüm"

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki çocuk babası Levent Fidan'ı (34) alacak-verecek nedeniyle öldürdüğü iddia edilen Mehmet Karakuş (38) duruşmada Fidan'ı uyuşturucu dedikodusu için öldürdüğünü söyledi.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyhmüftü Mahallesi'nde geçtiğimiz Mart ayında meydana geldi. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Levent Fidan'ın iş yerine giden Mehmet Karakuş parasını istedi. İkili arasına para yüzünden tartışma çıktı ve Karakuş yanında bulunan tabancasıyla Fidan'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Fidan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra polise teslim olan Karakuş gözaltına alınarak tutuklandı.

Hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Karakuş'un yargılanmasına başlandı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine sanık avukatı, müşteki Merve Fidan ve avukatı hazır bulundu. Savunmasında iddia edilen alacak-verecek konusuna değinmeyen sanık Mehmet Karakuş, “Eşlerimiz arasında benim uyuşturucu hap kullandığım dedikodusu çıkmış. Levent'i bu konuda neden böyle konuşuyorsun diye uyardım. Aramızda bu konuda çıkan tartışmalar sonucunda beni tehdit etmeye başladı. Olay günü iş yerimin arka kapısına gelip, tehditler savurdu. İçeriye girmeye çalıştı. Bende korkutmak amacıyla silahımı çıkarıp kapının arasından namluyu yere doğrultup ateş ettim. ‘Ah' dedi. Silahımda 6 mermi daha vardı. Olay yerine ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Çok pişmanım” dedi. Duruşmada gözyaşlarını tutamayan Merve Fidan, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.