Paraşütçülerin hedefi Milli Takım

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda üçüncü olan sporcuları tebrik etti.

Kısa sürede altyapısını tamamlayarak Mustafakemalpaşa Belediye Spor çatısı altında yarışmalara katılan Yamaç Paraşütü Takımı, Ören ve Nilüfer'de elde ettikleri başarıların ardından 4-5 Mayıs tarihlerinde Burdur'da düzenlenen şampiyonadan da dereceyle döndü.

4 ayak üzerinden gerçekleştirilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Burdur etabında mücadele eden Şevket Tütüncüoğlu, Özkan Yıldırım ve Bahadır Özşekerci'den oluşan belediye spor ekibi, takımlar klasmanında üçüncü olarak madalya almaya hak kazandı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, şampiyonanın ardından başarılı sporcuları makamında misafir etti. Mustafakemalpaşa'da havacılık sporunun son yıllarda yaygınlaştığını belirten Başkan Mehmet Kanar, elverişli hava akımlarına sahip Erkızı Tepesi'nde her yıl düzenlenen festivali daha da geliştireceklerini söyledi. Yamaç paraşütü özel bir spor dalı olduğuna vurgu yapan Kanar, “Sporcularımızın bu başarıları bizleri mutlu ederken, bu spora ilgi duyan gençlerimize de örnek oluyor. Belediye olarak yamaç paraşütünü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

3.'lük kupasını Başkan Mehmet Kanar'a takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür eden Bahadır Özşekerci ise şampiyonanın Nilüfer'de yapılacak son etabına hazırlandıklarını, bu yarışmadan da dereceyle ayrılarak Dünya Kupası'nda milli takım formasıyla mücadele etmek istediklerini dile getirdi.