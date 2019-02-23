İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parçalanan araçtan sağ çıktı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında cips dolu bir kamyonet, önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında cips dolu bir kamyonet, önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan ve hurdaya dönen kamyonet devrilirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza sabaha karşı 06:30 sıralarında Orhangazi-Bursa kara yolunun Çeltikçi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çetin Çatak (45) idaresindeki 34 BAM 868 plakalı cips dolu kamyonet, önünde seyir halinde olan Ferman Çimen'in (33) kullandığı 16 VL 049 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kamyonet yan yattı. Kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Çetin Çatak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamyonetin kasasında bulunan cipsler ise yola savruldu. Trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen kamyonet çekici marifetiyle kaldırılarak trafik normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.