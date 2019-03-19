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Parçalanmış halde bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların işyerinde yapılan aramada parçalanmış 1 adet bisiklet ile 8 adet elektrikli bisiklet ele geçirildi.


İlçede son zamanlarda artan bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili düğmeye basan emniyet ekipleri, olayla ilgili M.C. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın işyerinde emniyet ekipleri tarafından arama yapıldı. İşyerinde 1 adet bisiklet ve çalınan 8 adet elektrikli bisiklet parçalanmış halde ele geçirildi. Parçalara ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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