Parçalanmış hayatlar sıcak yuvada buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 15 Ekim'de kapılarını açan erkek barınma evi, bu kış da kimsesiz vatandaşları ağırlıyor.

Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş, kimileri ise iflâs ederek işini kaybetmiş. Her biri farklı hayatların kahramanları olsa da onları bir araya getiren tek özellik, sıcak bir yuva hasreti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü'deki barınma evi her yıl olduğu gibi bu sene de parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturdu. Kapılarını 15 Ekim'de açan barınma evinin konuklarına, üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkânlar sunulurken, onlar da önceki yıllarda soğuk kış gecelerinde üzerlerine yağan karı, şimdi sıcak bir ortamda pencereden keyifle izleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Toplam 286 yatak kapasitesi bulunan barınma evi Tekirdağ, İstanbul, Kahramanmaraş gibi vilâyetleren de gelen misafirleriyle şu an tam kapasiteyle hizmet veriyor.

Size devlet sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker ile birlikte barınma evini ziyaret etti. Barınma evinin kamelyasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, bir taraftan şehri geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçirirken, diğer taraftan tüm ihtiyaç sahiplerini de gözetmeye çalıştıklarını söyledi. Barınma evinin Nisan ayı sonuna kadar hizmet vereceğini, giyecek desteğinden güvenliğin sağlanmasına kadar tüm hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığını ifade eden Başkan Aktaş, gösterilen memnuniyet dolu ifadelerin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı. Barınma evi sakinlerine seslenen Başkan Aktaş, “Çok şükür ihtiyaç sahiplerine sahip çıkan bir devletimiz var. Burada kimsenin size kötü davranmaya hakkı yok. Size devlet sahip çıkıyor. Buradaki tüm arkadaşlarımız size en iyi hizmeti vermek için görev yapıyor. Hepiniz farklı sebeplerle buradasınız. Umarım gönlünüzdeki muradınıza erersiniz” diye konuştu.

Farklı illerdeki barınma evlerini de gördüklerini ancak Bursa'daki gibi rahat bir ortama hiç rastlamadıklarını belirten barınma evi sakinleri ise, her türlü ihtiyaçlarının eksiksiz olarak sağlandığını belirterek, Başkan Aktaş'a teşekkür etti.