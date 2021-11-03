İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde park hâlindeki otomobil alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde park hâlindeki otomobil alev alev yandı.


Olay saat 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Tunçtan, aracını park edip evine gitti. 2 saat sonra aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada alev alan otomobil yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılmaz hâle gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.