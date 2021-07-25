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Park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü ölümden döndü

Bursa’da park halindeki araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ölümden döndü.

Bursa'da park halindeki araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ölümden döndü.


Olay, merkez ilçe Nilüfer Çalı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. İ.'nin (17) kullandığı 16 ZY 482 plakalı motosiklet, aniden dengesini kaybederek önündeki otomobile arkadan çarptı. Yola savrularak ağır yaralanan gence ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı genç daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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