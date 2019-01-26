Park halindeki minibüs alev alev yandı

Bursa'da park halindeki bir minibüs alev alev yandı.

Yangın, bağlı Sırameşeler Mahallesi Samanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selamet T.'ye ait 16 M 1830 plakalı minibüs park halinde iken alev aldı. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak, hortumla yangına müdahalede bulundu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsü söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki evde de hasar oluştu. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.