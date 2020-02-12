Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı. Yangın sonucu küle dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan minibüsü fark eden mahalle bekçileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, minibüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yanan minibüs ile ilgili soruşturma başlatıldı.