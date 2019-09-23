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Park halindeki otobüs alev aldı

Bursa’da park halindeki otobüs motor kısmından alev aldı.

Bursa'da park halindeki otobüs motor kısmından alev aldı.


Yangın, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Caddesi üzerinde park halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine çok yakın bulunan polis karakolundaki ekipler de çevrede tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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